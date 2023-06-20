 В системе исламского банкинга, который в РФ могут запустить с июля, учтены все предложения Татарстана
news_header_top_970_100

В системе исламского банкинга, который в РФ могут запустить с июля, учтены все предложения Татарстана

С принятием закона предстоит большая работа по информированию населения и бизнеса, а также реализация инструментов исламского финансирования на территории Республики Татарстан.

Республика
20 июня 2023  13:40
Автор:
Дамира Хайрулина

Все основные предложения Татарстана учтены в планируемой к принятию версии законопроекта о введении исламского банкинга в регионах страны. Об этом сообщил сегодня министр экономики Республики Татарстан  Мидхат Шагиахметов.

«Мы провели большую подготовительную и организационную работу по подготовке данного законопроекта … С принятием закона предстоит большая работа по информированию населения и бизнеса, и реализация инструментов исламского финансирования на территории Республики Татарстан. Большая работа будет проводиться по повышению финансовой грамотности населения в части использования инструментов исламского банкинга», –  заявил он на брифинге по итогам участия делегации Татарстана в Петербургском международном экономическом форуме.

Шагиахметов напомнил, что механизм исламского банкинга, в случае скорого принятия соответствующего законопроекта, может быть запущен в российских регионах с 1 июля. Старт самого эксперимента вероятен уже в сентябре 2023 года.

Министр выразил слова благодарности в адрес представителей Банка России, Государственной Думы РФ, Правительства РФ и коллег из регионов-пилотов, которые отрабатывали данный законопроект.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанцы смогут поучаствовать в ночном забеге, спортивном ориентировании и велогонке в июле
Власти Татарстана начнут подготавливать необходимые средства защиты населения от ЧС
КАМАЗ с 1 июля повысит оклады работников на 10%
В Казани в 2023-м откроются четыре новые школы – это рекорд для города
Председателя Госсовета Татарстана рекомендовали к избранию в Академию наук РТ
Минуллина противопоставила ПМЭФ и KazanForum: «У нас площадка пока не с такой большой историей»
В Татарстане похоронили четырех детей, погибших от пожара в частном доме
Глава Минцифры РТ: «Хочу поблагодарить IT-армию Украины за бесплатный аудит нашей защиты»