В системе исламского банкинга, который в РФ могут запустить с июля, учтены все предложения Татарстана

Все основные предложения Татарстана учтены в планируемой к принятию версии законопроекта о введении исламского банкинга в регионах страны. Об этом сообщил сегодня министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

«Мы провели большую подготовительную и организационную работу по подготовке данного законопроекта … С принятием закона предстоит большая работа по информированию населения и бизнеса, и реализация инструментов исламского финансирования на территории Республики Татарстан. Большая работа будет проводиться по повышению финансовой грамотности населения в части использования инструментов исламского банкинга», – заявил он на брифинге по итогам участия делегации Татарстана в Петербургском международном экономическом форуме.

Шагиахметов напомнил, что механизм исламского банкинга, в случае скорого принятия соответствующего законопроекта, может быть запущен в российских регионах с 1 июля. Старт самого эксперимента вероятен уже в сентябре 2023 года.

Министр выразил слова благодарности в адрес представителей Банка России, Государственной Думы РФ, Правительства РФ и коллег из регионов-пилотов, которые отрабатывали данный законопроект.