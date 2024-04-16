В системе «Народный контроль» появилась новая категория для участников СВО

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Республика
16 апреля 2024  16:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Волнующие вопросы теперь участники СВО и их семьи могут задать сервису «Народный контроль» – подать обращение о мерах поддержки, гуманитарной помощи и прочих аспектах, спросить про военную службу по контракту, получение бесплатного образования или санаторно-курортного лечения.

Работа нового направления началась, уже принято больше 60 заявок, рассказала омбудсмен РТ Сария Сабурская.

Сообщения будут приниматься анонимно по «горячей линии» 117. Работники колл-центра заносят обращение в систему «Народного контроля», над которым в последствии работают сотрудники нужных ведомств.

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