В России стартовала всероссийская олимпиада по истории казачества

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Россия/Мир
12 апреля 2025  03:57

В Северо-Кавказском федеральном университете дан старт всероссийской студенческой олимпиаде «Гордость Отечества», посвящённой истории казачества. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится среди вузов Ассоциации казачьих учебных заведений России.

Ключевые детали:
• Участники: студенты бакалавриата и специалитета
• Формат:

  • Отборочный этап (до 10 мая): дистанционное тестирование

  • Финальный этап (29 мая): очно-заочный формат
    • Программа: история, литературное наследие, традиции и языковые особенности казачества

«Олимпиада направлена на патриотическое воспитание молодёжи через призму ценностей российского казачества», — отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Мероприятие призвано подчеркнуть вклад казачества в историю России и укрепить национальную идентичность среди студентов, пишет РИА Новости.

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