В России стартовала всероссийская олимпиада по истории казачества

В Северо-Кавказском федеральном университете дан старт всероссийской студенческой олимпиаде «Гордость Отечества», посвящённой истории казачества. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится среди вузов Ассоциации казачьих учебных заведений России.

Ключевые детали:

• Участники: студенты бакалавриата и специалитета

• Формат:

Отборочный этап (до 10 мая): дистанционное тестирование

Финальный этап (29 мая): очно-заочный формат

• Программа: история, литературное наследие, традиции и языковые особенности казачества

«Олимпиада направлена на патриотическое воспитание молодёжи через призму ценностей российского казачества», — отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Мероприятие призвано подчеркнуть вклад казачества в историю России и укрепить национальную идентичность среди студентов, пишет РИА Новости.