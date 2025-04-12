В России стартовала всероссийская олимпиада по истории казачества

В Северо-Кавказском федеральном университете дан старт всероссийской студенческой олимпиаде «Гордость Отечества», посвящённой истории казачества. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится среди вузов Ассоциации казачьих учебных заведений России.
Ключевые детали:
• Участники: студенты бакалавриата и специалитета
• Формат:
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Отборочный этап (до 10 мая): дистанционное тестирование
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Финальный этап (29 мая): очно-заочный формат
• Программа: история, литературное наследие, традиции и языковые особенности казачества
«Олимпиада направлена на патриотическое воспитание молодёжи через призму ценностей российского казачества», — отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
Мероприятие призвано подчеркнуть вклад казачества в историю России и укрепить национальную идентичность среди студентов, пишет РИА Новости.