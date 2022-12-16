В школах Челнов объявили выходной из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа

В Набережных Челнах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах объявили внеплановый выходной в эту субботу, 17 декабря. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Завтра в челнинских школах проведут День здоровья. В этот день школы проведут генуборки с дезинфекционными средствами. А сегодня, в пятницу, сокращенный день – уроки идут 30 минут.

Решение о подобных днях принимает руководство школы.

Напомним, чтобы избежать появления большого количества заболевших гриппом и ОРВИ, в Альметьевске полностью закрыли на разобщение одну школу. Это первый подобный случай в этом учебном году.

«В республике на разобщение выведены 233 класса в 59 школах. По данным на 14 декабря на разобщении были 142 класса в 48 школах», - рассказали в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.