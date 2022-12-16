 В школах Челнов объявили выходной из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа
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В школах Челнов объявили выходной из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа

Завтра, в субботу, в школах автограда будет День здоровья.

Республика
16 декабря 2022  14:44
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах объявили внеплановый выходной в эту субботу, 17 декабря. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Завтра в челнинских школах проведут День здоровья. В этот день школы проведут генуборки с дезинфекционными средствами. А сегодня, в пятницу, сокращенный день – уроки идут 30 минут.

Решение о подобных днях принимает руководство школы.

Напомним, чтобы избежать появления большого количества заболевших гриппом и ОРВИ, в Альметьевске полностью закрыли на разобщение одну школу. Это первый подобный случай в этом учебном году.

«В республике на разобщение выведены 233 класса в 59 школах. По данным на 14 декабря на разобщении были 142 класса в 48 школах», - рассказали в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

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