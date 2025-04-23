В школах Елабужского района завершилась эвакуация

Сегодня в образовательных учреждениях Елабужского района была проведена временная эвакуация в связи с поступившей информацией о возможной угрозе. После проверки и отмены тревоги учебный процесс полностью восстановлен.

«Все службы сработали оперативно: педагоги, администрация и правоохранительные органы обеспечили безопасность детей. Учебные занятия возобновлены по расписанию», – сообщили в администрации района.

Руководство школ поддерживает связь с родителями учащихся. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Причины эвакуации и детали инцидента уточняются.