 В школах Казани появятся сенсорные комнаты для детей с психическими особенностями здоровья
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В школах Казани появятся сенсорные комнаты для детей с психическими особенностями здоровья

За пять лет количество базовых школ в столице РТ выросло до 45.

Республика
22 ноября 2022  18:06
Автор:
Карина Кострулева

В казанских школах появятся сенсорные комнаты для детей с расстройством аутистического спектра. Для этого дополнительно выделили 9 млн рублей. Об этом на XVIII сессии Казгордумы сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов.

В настоящее время в школах учатся 1162 ребенка с инвалидностью и 870 детей с ОВЗ. За пять лет количество базовых школ в Казани выросло до 45. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что руководитель центра АНО «Я смогу» Марат Ильясов разработал авторские тренажеры и собственную методику реабилитации, которые помогли ему встать на ноги.

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