В школах Казани появятся сенсорные комнаты для детей с психическими особенностями здоровья

В казанских школах появятся сенсорные комнаты для детей с расстройством аутистического спектра. Для этого дополнительно выделили 9 млн рублей. Об этом на XVIII сессии Казгордумы сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов.

В настоящее время в школах учатся 1162 ребенка с инвалидностью и 870 детей с ОВЗ. За пять лет количество базовых школ в Казани выросло до 45.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что руководитель центра АНО «Я смогу» Марат Ильясов разработал авторские тренажеры и собственную методику реабилитации, которые помогли ему встать на ноги.