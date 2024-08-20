В школах Татарстана будет полный запрет на мобильники во время уроков

С сентября 2024 года школьникам Татарстана запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Об этом сообщил журналистам Рамис Музипов, замминистра образования и науки республики.

Запрет касается использования телефонов как в учебном процессе, так и для общения. После уроков школьники смогут пользоваться гаджетами без ограничений.

По словам Музипова, это требование федерального закона об образовании, которое действует с марта 2023 года. Ранее школы сами решали, как регулировать использование телефонов.

Как именно будет реализовываться запрет, каждая школа решит самостоятельно совместно с родителями. Телефоны могут собирать перед уроками, хранить в специальных местах.