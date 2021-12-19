 В сквере филармонии заработала горка, где можно прокатиться на «ватрушке»
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В сквере филармонии заработала горка, где можно прокатиться на «ватрушке»

Сейчас сквер Филармонии готовится к открытию новогоднего городка 23 декабря.

Город
19 декабря 2021  13:12
Автор:
Николай Лукоянов

В сквере Филармонии заработала горка, на которой можно прокатиться на тюбинге, сообщает Instagram-аккаунт Вахитовского и Приволжского районов.

На горку можно прийти со своей "ватрушкой» или арендовать за 200 рублей в час. Под залог нужно будет оставить один из любых документов. При предъявлении документов студентам, пенсионерам и многодетным семьям цена ниже – 150 рублей за час.

Режим работы горки: по будням с 13:00 до 21:00, и по выходным с 10:00 до 22:00.

На данный момент в скере Филармонии идет подготовка к открытию новогоднего городка, которое пройдет 23 декабря.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Салават-Купере» в Казани состоялось открытие елочного городка.

 

 

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