В сквере имени Аксенова в Казани запускают летний кинотеатр PREMIER. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

Проект «Киносреда» организованный совместно с фондом «Татаркино» будет показывать серию фильмов из коллекции онлайн-кинотеатра PREMIER. Зрителей ждут новинки, которые можно увидеть только на видеоплатформе.

Первый кинопоказ состоится 28 июня, в программе — комедия «Батя» о суровых методах воспитания в 90-е годы.

Кроме того, всех гостей ждут приятные подарки от онлайн-кинотеатра. Расписание следующих сеансов: документальный фильм «История Камчатского сноубордиста» (12 июля) и мультфильм «Колдуй отсюда» (26 июля).

Начало в 20:30, для комфортного просмотра рекомендуется взять с собой плед.