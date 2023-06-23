 В сквере имени Аксенова в Казани запускают летний кинотеатр
news_header_top_970_100

В сквере имени Аксенова в Казани запускают летний кинотеатр

Первый кинопоказ состоится 28 июня.

Город
23 июня 2023  14:50
Автор:
Роза Габитова

В сквере имени Аксенова в Казани запускают летний кинотеатр PREMIER. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана. 

Проект «Киносреда» организованный совместно с фондом «Татаркино» будет показывать серию фильмов из коллекции онлайн-кинотеатра PREMIER. Зрителей ждут новинки, которые можно увидеть только на видеоплатформе. 

Первый кинопоказ состоится 28 июня, в программе — комедия «Батя» о суровых методах воспитания в 90-е годы. 

Кроме того, всех гостей ждут приятные подарки от онлайн-кинотеатра. Расписание следующих сеансов: документальный фильм «История Камчатского сноубордиста» (12 июля) и мультфильм «Колдуй отсюда» (26 июля).

Начало в 20:30, для комфортного просмотра рекомендуется взять с собой плед.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
О судьбах татарской интеллигенции революционных лет расскажут в спектакле «Без ветрил»
Из Казани в Лисичанск отправили очередную партию гумпомощи
Ринат Садыков и Лейла Фазлеева попали под новые санкции Евросоюза
В Татарстане пройдет V Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге»
В Татарстане более 400 единиц общественного транспорта хотят заменить на более экологичные
Минсельхоз РТ объявляет о приеме заявок на возмещение части затрат, гражданам, ведущим ЛПХ
В Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль
В сквере имени Аксенова в Казани запускают летний кинотеатр