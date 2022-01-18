 В следующем году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 85 км дорог
news_header_top_970_100

В следующем году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 85 км дорог

Дороги будут отремонтированы по региональной сети и в трех городских агломерациях.

Республика
18 января 2022  13:25
Автор:
Николай Лукоянов

В 2022 году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 85 километров дорог по региональной сети и в трех агломерациях, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В Казанской агломерации отремонтируют 32 км дорог, в Набережночелнинской – 20  километров. Также в Нижнекамской агломерации отремонтируют дороги по проспекта Химиков на участке от улицы Корабельная до Южной.

В региональной сети будет отремонтировано 30 км дорог. Среди них – дороги Казань – Ульяновск – Старое Барышево – Камское Устье в Апастовском районе и Альметьевск – Муслюмово в Муслюмовском районе.

Все национальные проекты России реализуются по указу Президент РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в столице Татарстана на ремонт дорог выделили более 340 млн рублей. Ремонтировать будут 15 участков в разных частях города общей протяженностью восемь километров.

 

 

 

Новости
В Челнах в результате пожара в квартире погибла женщина
На гендиректора ПСО «Казань» Зиганшина, подозреваемого в неуплате налогов, завели уголовное дело
В Казани на женщину упал снег с крыши: пострадавшая отделалась ушибом
В следующем году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 85 км дорог
В Казани до конца января ограничат движение на Оренбургском проезде
Гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина подозревают в уходе от налогов на 2,5 млрд
В Казани пройдет выставка с произведениями Ван Дейка и Рубенса
В прошлом году в Татарстане восстановили больше лесов, чем вырубили