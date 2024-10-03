В СНТ «Подгорный» неосторожность при курении унесла жизнь казанца

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Город
3 октября 2024  10:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Вчера вечером в садовом товариществе «Подгорный» под Казанью произошел пожар, унесший жизнь 40-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании садового дома поступило спасателям около полуночи. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты, однако к их прибытию пламя охватило уже 25 квадратных метров площади дома.

После ликвидации пожара в сгоревших конструкциях было обнаружено тело мужчины. Предварительная причина трагедии – неосторожность при курении.

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