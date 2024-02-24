В составе делегации из Татарстана 82 волонтера отправятся на Всемирный фестиваль молодёжи

На площадках Всемирного фестиваля молодёжи, запланированного на 1-7 марта 2024 года, будут работать 82 волонтера из Республики Татарстан.

Отмечается, что их выбрали из 1,8 тысячи желающих стать добровольцами. Министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков уверен, что молодые люди на самом высоком уровне защитят честь республики, так как за их почётами Универсиада, форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Член делегации Валерия Сугак рассказала, что ее бабушка посещала тот самый первый ВФМ в 1957 году, поэтому девушка решила тоже принять участие.

Волонтеры будут встречать гостей фестиваля, оказывать медицинскую помощь и обеспечивать работу служб.