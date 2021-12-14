В Советском районе Казани некоторые дома почти на сутки останутся без воды

В пятницу, 17 декабря, в некоторых домах Советского района Казани почти на сутки будет отключено водоснабжение. Причиной станет подключение водопроводов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С девяти утра 17 декабря до шести утра следующего дня воды не будет по ряде домов улица 1-я Владимирская, улица Академика Арбузова, улица Артиллерийская. С полным списком можете ознакомиться на сайте мэрии города.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Вахитовском районе города отключали водоснабжения из-за подключения водопровода.