В Советском районе Казани ограничат проезд до середины ноября из-за техработ

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Город
5 сентября 2024  10:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В Советском районе Казани проведут реконструкцию водопровода, которая потребует временных ограничений движения транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщают в мэрии города.

Так, уже с 11 сентября автомобилистам придется искать пути объезда участков на улице Даурской в районе домов №№29, 42б, 44а, 44б. Ограничения будут действовать в направлении улицы Аделя Кутуя вплоть до 18 ноября.

С 5 октября к ним добавится участок улицы Гвардейской у пересечения с Даурской (в сторону Отрадной), а с 25 октября – участок у дома №32 по улице Отрадной. Проезд здесь будет закрыт до 18 ноября.

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