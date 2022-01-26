 Пушки с мемориала в Советском районе Казани отправили в «Татвоенкомат»
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Пушки с мемориала в Советском районе Казани отправили в «Татвоенкомат»

Зона временно демонтируют из-за строительства, которое проходит рядом.

Районы
26 января 2022  15:07
Автор:
Ольга Ильина

В Советском районе Казани проходят работы по демонтажу мемориального комплекса с пушками рядом с артиллерийским училищем. Зона временно демонтируется застройщиком «Унистрой «из-за строительных работ, которые проходят вблизи, сообщили в Telegram-канале мэрии города.

Чтобы не повредить элементы мемориальной зоны, их направят на временное хранение в Татвоенкомат. Как только строительство в 2024 году завершат, мемориальный комплекс восстановят на территории ЖК «Арт Сити», рядом с его прежним местонахождением.

 

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