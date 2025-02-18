В Советском районе Казани временно отключат водоснабжение

МУП «Водоканал» сообщает о временном отключении воды в части зданий Советского района Казани. Водоснабжение будет приостановлено с 9:00 20 февраля до 9:00 21 февраля.

Причина отключения

Отключение связано с работами по переврезке участка водопровода, который необходимо вынести из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена.

Какие здания затронет отключение?

Временное отсутствие воды затронет:

- 18 многоквартирных домов;

- 1 детский сад;

- 6 административных зданий.

Список адресов:

- Улица Минская: дома №11, 11/1, 11/5, 11/6, 32, 32а, 34.

- Ноксинский спуск: дома №9, 11, 13, 15.

- Улица Юлиуса Фучика: дома №96, 96/1, 98, 98/1, 98а, 98а/1, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 108а, 108ю, 108в, 110, 110 корп. 1 и 2, 110а, 110б.

Администрация Советского района Казани сообщает, что для обеспечения жителей водой будут задействованы автоцистерны. Заявки на доставку воды принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

Рекомендации жителям

- Заранее запаситесь необходимым количеством воды для бытовых нужд.

- Следите за официальными сообщениями администрации и МУП «Водоканал».