В Спасском районе РТ трое подростков осуждены за угон мотоцикла и автомобиля

В Спасском районе Татарстана трое несовершеннолетних были осуждены за угон мотоцикла и автомобиля. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Спасского района, суд признал подростков виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

В декабре 2024 года трое подростков (2008, 2009 и 2010 годов рождения) решили ночью сбежать из поселка Совхоз «Ким» в город Болгар. Для этого они угнали мотоцикл у односельчанина, но, опасаясь внимания полиции, оставили его в лесу и продолжили путь пешком. Утром, узнав, что родители сообщили об их пропаже в полицию, подростки вернулись домой на угнанном мотоцикле, но по дороге у них закончилось топливо. Домой они добрались на попутном транспорте.

Один из подростков вернулся домой, а двое других, боясь наказания, угнали автомобиль «Нива» у другого соседа. Однако их попытка скрыться завершилась аварией: один из подростков потерял управление, и автомобиль съехал в кювет. На месте происшествия подростки были задержаны полицией.

Одному из подростков назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, двум другим — штраф в размере 30 тысяч рублей.

Родители двух подростков по решению суда возместили ущерб владельцу поврежденного автомобиля на сумму свыше 500 тысяч рублей каждый.

Приговор вступил в законную силу.