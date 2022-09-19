В Спасском районе Татарстана бизнесмен задолжал по налогам 1,4 млн рублей

В Спасском районе Татарстана бизнесмен задолжал по налогам почти 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по РТ.

Долг был погашен после того, как судебный пристав наложил аресты на счета предпринимателя. Из-за этого он не мог пользоваться деньгами.

Ранее «КВ» сообщали, что в Советском районе Казани местный житель задолжал за неуплату налогов 150 тыс. рублей. Судебные приставы через ГИБДД выяснили, что у должника есть немецкая иномарка BMW Х5. Сотрудник ведомства, прибыв к дому неплательщика, арестовал машину, после чего ее поместили на спецстоянку.