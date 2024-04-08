В среду во время Уразы-байрам общественный транспорт будет работать с 5 утра

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Республика
8 апреля 2024  14:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В день мусульманского праздника Ураза-байрам, 10 апреля, в Казани маршруты общественного транспорта начнут работу в 5 часов утра.

В соответствии с указом Раиса Республики Татарстан, этот день является нерабочим праздничным днем. Праздничные мероприятия в мечетях города начнутся в 6:30 утра с чтения аятов Корана. 

В этот день также стартуют праздничные мероприятия в Старо-Татарской слободе, на Кремлевской набережной и в Национальной библиотеке Татарстана. Всеми оперативными службами города будут созданы необходимые условия для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей.

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