В столице РТ благоустроили родник «Акинский ключ»

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Город
18 декабря 2024  16:15

Сегодня в Советском районе Казани в поселке Аки прошло торжественное открытие благоустроенного родника «Акинский ключ». В мероприятии принимал участие глава района – Роман Фатхутдинов.

Чиновник поблагодарил коллег из Русского географического общества и фонд «Экология», которые помогали в благоустройстве родника. Он также выразил надежду, что родник станет новой точкой притяжения для местных жителей. 

«Акинский ключ» находится в Советском районе у церкви, дома №6 на ул. Транспортная поселка Аки. Отмечается, что первые упоминания о роднике датированы 1874 годом. 

Работы по облагораживанию родника осуществлялись в рамках всероссийского проекта «Родники РГО».

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