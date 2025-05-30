В столице РТ начался ремонт 12 дорожных участков

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В Казани стартовал масштабный ремонт дорожного полотна в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На двух ключевых участках — проспекте Ямашева и улице Сахалинской — работают 50 дорожных специалистов и 20 единиц спецтехники.

На проспекте Ямашева, от улицы Адоратского до третьей транспортной дамбы, бригады уже выполнили фрезерование старого покрытия и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. Параллельно ведется замена 700 метров бордюрного камня.

На улице Сахалинской (от Ударной до Пржевальского) дорожники демонтировали изношенное покрытие, подготовили основание и установили новые бордюры. В ближайшее время здесь начнется укладка финишного асфальтового слоя и благоустройство тротуаров.

Всего в 2025 году в столице Татарстана планируется отремонтировать 170 участков дорог, включая 12 объектов по нацпроекту. Особое внимание уделяется комплексному подходу: помимо восстановления покрытия, ведется модернизация элементов безопасности — установка новых знаков, ограждений и «лежачих полицейских».

На текущий момент работы завершены на 66% запланированных участков. Проект реализуется с учетом потребностей всех участников дорожного движения — автомобилистов, пешеходов и велосипедистов.