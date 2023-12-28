В столице РТ открылась главная новогодняя елка

Гости столицы РТ по просьбе ведущего церемонии открытия сами выкрикивали свои города. По поднятым рукам выяснилось, что процентов 30 прибыли из других городов. Что ж, можно сказать, праздник получился российского масштаба. Еще до начала мероприятия взгляд корреспондента «КВ» упал на пожилую пару в татарской национальной одежде. Мужчина и женщина весело пританцовывали под музыку. Наверное, коренные казанцы.

- Нет, вы что, мы с мужем родом из Уфы, а в Казань в гости к родственникам приехали, - рассказала Ильсияр. - В вашем городе были много раз, но под Новый год впервые. Волшебно все: елки, украшения, гирлянды... Гулять - одно удовольствие. Услышали, что главную елку открывают, и вот мы уже тут в первом ряду. Хотя у нас самих есть внуки, в душе мы все дети и ждем Деда Мороза с подарочками.

А вот 19-летняя Ильсина пришла на праздник с подружкой. Девушки подчеркнули, что обычно ходят на центральную елку, но уже после Нового года, а в этот раз решили прийти на открытие. «Прочитали новость, и стало интересно, - рассказали подруги. - Праздники в жизни нужны!»

Однако большинство посетителей все же - это семьи с детьми, в том числе с дошкольниками. Малыши очень активно участвовали в конкурсах, аттракционах, которые, к слову, здесь платные - в среднем 300 рублей.

- В прошлом году были на открытии елки, нам очень понравилось, - поделилась воспоминаниями мама 10-летнего

Рустема Эльмира. - Как раз сегодня в школе у сына было мероприятие, где нам сказали про открытие. Рустем здесь участвует в конкурсах и даже получает за это призы. Мелочь, а приятно!

Для зрителей подготовили интерактивное мероприятие, посвященное наступающему Году семьи. Главный герой Дракон защищал от недругов главный семейный праздник - Новый год. Помогали ему в этом Дед Мороз и Снегурочка. Только сцена оказалась слишком низкой, и полноценно представление могли увидеть лишь зрители первых рядов. Но заботливые родители сажали детей на плечи, а кто-то решил смотреть сказку стоя поодаль. Так что праздник не был испорчен.

Отметим, что посетить главную елку можно до старого Нового года, который отмечается в ночь с 13 на 14 января.

Иллюминация будет работать по графику, предусмотренному для наружного освещения города.