В столице РТ планируют построить дорогу-дублер Оренбургского тракта

Власти Татарстана приступили к разработке проекта строительства дублирующей автодороги параллельно Оренбургскому тракту. Как сообщил директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, новая магистраль возьмет начало у развязки трассы М-12 с Атабаевской дорогой и пройдет через ключевые населенные пункты региона.

Трасса проложит маршрут мимо производственных объектов компании DoorHan, населенных пунктов Столбище, Усады и поселка Мирный, после чего войдет в городскую черту Казани. Проектная документация находится на завершающей стадии согласования, при этом вопросы финансирования уже получили принципиальное одобрение на федеральном уровне.

Особенностью нового транспортного коридора станет смешанная модель финансирования: участок до бетонной трассы Казань-Боровое Матюшино будет бесплатным, тогда как завершающий отрезок до столицы Татарстана, вероятно, станет платным. В настоящее время ведется финальная проработка финансовых вопросов с Министерством транспорта РФ.