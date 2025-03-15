В столице РТ потратят 450 млн рублей на обновление дорожной разметки

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Город
15 марта 2025  11:55

Как следует из тендера, размещенного на портале госзакупок, ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» планирует потратить 450 млн рублей на обновление дорожной разметки в Казани. Необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета.

В ходе выполнения тендера подрядчику необходимо будет обновить дорожную разметку, установить шумовые полосы, а также разметить парковочные места. НА части улиц разметку нанесут краской, а часть покроют пластиком. Обновление затронет площадь равную 29,2 тысяч квадратных метров.

В качестве срока завершения работ указано 10 сентября этого года.

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