В столице РТ потратят 450 млн рублей на обновление дорожной разметки

Как следует из тендера, размещенного на портале госзакупок, ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» планирует потратить 450 млн рублей на обновление дорожной разметки в Казани. Необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета.

В ходе выполнения тендера подрядчику необходимо будет обновить дорожную разметку, установить шумовые полосы, а также разметить парковочные места. НА части улиц разметку нанесут краской, а часть покроют пластиком. Обновление затронет площадь равную 29,2 тысяч квадратных метров.

В качестве срока завершения работ указано 10 сентября этого года.