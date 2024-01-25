В столице РТ пройдет первый фестиваль иностранных культур

Цель фестиваля - создание атмосферы взаимопонимания, толерантности и уважения к культурным различиям между странами, отметил президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов.

«Мероприятие включает в себя шоу-программу с участием студенческих коллективов, представляющих различные страны, с тематическим СТЭМом. Гости фестиваля смогут насладиться танцами, музыкой, песнями, театральными постановками и мастер-классами, которые позволят им прочувствовать атмосферу иностранных культур», - рассказал спикер.

Фестиваль нацелен на создание условий для самореализации молодежи, передает городская мэрия. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Студентам, для того чтобы стать зрителями фестиваля, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Начало в 17 часов.