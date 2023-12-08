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В столице РТ прошла конференция в преддверии Года семьи

В Казани прошла ежегодная конференция «Промолодежь. Семья будущего. Здоровье будущего», где эксперты из различных сфер рассказали о физическом и душевном здоровье.

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Газета «Казанские ведомости»
8 декабря 2023  10:23
Автор:
Елизавета Черкина

- Следующий год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. - Поэтому мы запустили цикл мероприятий, направленных на актуальные проблемы молодых семей. Это мероприятие может посетить каждый желающий. Среди тем, которые поднимаются здесь, - отношения в семье, правильное питание, здоровый образ жизни. Важно, чтобы молодежь серьезно относилась к здоровью, семье, воспитанию детей и знала, куда обращаться в случае проблем.

Местом проведения стала площадка в одном из торговых центров Казани. Все желающие могли бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории. Рядом разместилась фотовыставка «Недетский секрет», посвященная подросткам, живущим с ВИЧ. 

Одним из организаторов мероприятия выступило Министерство по делам молодежи РТ.

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