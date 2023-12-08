В столице РТ прошла конференция в преддверии Года семьи

- Следующий год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. - Поэтому мы запустили цикл мероприятий, направленных на актуальные проблемы молодых семей. Это мероприятие может посетить каждый желающий. Среди тем, которые поднимаются здесь, - отношения в семье, правильное питание, здоровый образ жизни. Важно, чтобы молодежь серьезно относилась к здоровью, семье, воспитанию детей и знала, куда обращаться в случае проблем.

Местом проведения стала площадка в одном из торговых центров Казани. Все желающие могли бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории. Рядом разместилась фотовыставка «Недетский секрет», посвященная подросткам, живущим с ВИЧ.

Одним из организаторов мероприятия выступило Министерство по делам молодежи РТ.