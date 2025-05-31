В столице РТ за сутки зарегистрировали 6 ДТП с пострадавшими

За последние 24 часа на дорогах Казани произошло 6 аварий, в которых травмы получили 6 человек. К счастью, обошлось без погибших.

Среди происшествий преобладают наезды на пешеходов - четыре случая, включая инциденты на регулируемых и нерегулируемых переходах. Также зафиксирован наезд на велосипедиста и столкновение транспортных средств при повороте на разрешающий сигнал светофора.

Всего за сутки в дежурные части поступило 196 сообщений о ДТП. Сотрудники ГИБДД оформили 33 аварии с материальным ущербом непосредственно на местах происшествий, еще 84 случая зарегистрированы в специализированных центрах.

В ходе рейдов правоохранители задержали 5 водителей в состоянии опьянения и 6 граждан, управлявших транспортом без прав. К административной ответственности привлечены 7 мотоциклистов за нарушения ПДД. Один человек доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении преступления.

ГИБДД Казани призывает водителей быть внимательнее при проезде пешеходных переходов и поворотах, а пешеходам - соблюдать правила перехода проезжей части.