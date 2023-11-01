В столице Татарстана назовут лучших журналистов, освещающих культурное многообразие

Кульминацией мероприятия станет награждение победителей. В настоящее время они приезжают в Казань со всей России – из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Томской области, Республики Башкортостан, Республики Дагестан, Республики Карелия, Тульской области, Республики Мордовия, Чувашской Республики, Республики Саха (Якутия), Челябинской области, Ленинградской области, Республики Северная Осетия – Алания.

Но до этой церемонии для иногородних участников организуют обзорную экскурсию по городу. А затем пройдет образовательный семинар. Его главным спикером станет тележурналист и общественный деятель Арина Шарапова.

Также среди почетных гостей форума ожидают председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Геннадия Семигина, спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан, сенатора Российской Федерации Александра Терентьева.

Заявки на конкурс принимались с 15 марта до 1 сентября. Всего их было подано 820 из 38 регионов.

На конкурсе существует несколько номинаций: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ».

Победители конкурса получат дипломы и денежные призы по шести номинациям: 1 место – 100 тысяч рублей, 2 место – 70 тысяч рублей, 3 место – 50 тысяч рублей. Сумма главного приза составляет 500 тысяч рублей.

Учредителем и организатором конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. Конкурс проводится в рамках программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан» с целью содействия популяризации и сохранению национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории Российской Федерации, выявлению и поощрению наиболее значимых и талантливых журналистских работ, освещающих жизнь, культуру и традиции народов России, вопросы этнокультурного развития и культурного наследия.