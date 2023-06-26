 В столице Татарстана ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения забега «Ночная Казань»
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В столице Татарстана ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения забега «Ночная Казань»

Город
26 июня 2023  19:50
Автор:
Роза Габитова

В Казани ограничат движение транспорта на нескольких улицах из-за проведения легкоатлетического забега «Ночная Казань». Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана. 

С 23:00 15 июля до 0:45 16 июля движение на Кремлевской дамбе будет приостановлено по двум крайним полосам в направлении от улицы Батурина до улицы Декабристов. 

С 23:00 15 июля до 0:45 16 июля движение на улице Декабристов будет ограничено по двум крайним полосам в направлении от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима. С 23:00 15 июля до 1:15 16 июля на ул.Хакима будет ограничено движение в обоих направлениях от улицы Декабристов до Амирхана.

С 23:00 15 июля до 1:30 16 июля движение на.Амирхана будет приостановлено от улицы Сибгата Хакима до моста «Миллениум», а также на мосту «Миллениум» — от Хакима до Вишневского. 

С 23:15 15 июля до 1:40 16 июля движение на улице Подлужной будет приостановлено в обоих направлениях — от съезда с моста «Миллениум» до дома № 17 ЖК «Европейский».

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