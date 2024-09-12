В столице Татарстана ограничат движение транспорта во время Казанского полумарафона

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Город
12 сентября 2024  10:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с проведением Казанского национального полумарафона в воскресенье, 22 сентября, в столице Татарстана будет ограничено движение транспорта по ряду улиц. Для участников подготовлены дистанции на 3, 10 и 21,1 км, а также детский забег. Забег на 3 км состоится 21 сентября, и не потребует ограничений движения.

Однако 22 сентября будут действовать ограничения. Причем, в разное время, с 6:30 до 10:50, затрагивая центральные районы города, включая мост Миллениум, улицы Вишневского, Подлужную, Амирхана, Хакима, Чистопольскую, Декабристов, Кремлевскую дамбу, Пролетарскую, Батурина и Кремлевскую набережную. Об этом сообщает мэрия.

В прошлом году Казанский полумарафон собрал более 5,5 тысяч спортсменов и 2 тысяч болельщиков из 7 стран мира и 66 регионов России.

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