В столице Татарстана проходит гастрофестиваль «Вкусная Казань»

В Казани 17-18 сентября проходит гастрофестиваль «Вкусная Казань». Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

На мероприятии можно выбрать лучший местный десерт, посмотреть стендап «Лапшерезка» и принять участие в «Бэлеш шоу».Кроме того, организованы мастер-классы от ведущих поваров города.

Также на фестивале развернуты несколько тематических зон, в каждой из которых можно попробовать блюда. Всего там представлено 50 заведений общепита.

Ранее «КВ» сообщали, что столица Татарстана заняла лидирующее положение рейтинга российских городов, которые выбирают для гастрономических путешествий.