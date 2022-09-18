 В столице Татарстана проходит гастрофестиваль «Вкусная Казань»
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В столице Татарстана проходит гастрофестиваль «Вкусная Казань»

На фестивале организованы мастер-классы.

Город
18 сентября 2022  13:30
Автор:
Роза Габитова

В Казани 17-18 сентября проходит гастрофестиваль «Вкусная Казань». Об этом сообщает мэрия столицы РТ. 

На мероприятии можно выбрать лучший местный десерт, посмотреть стендап «Лапшерезка» и принять участие в «Бэлеш шоу».Кроме того, организованы мастер-классы от ведущих поваров города. 

Также на фестивале развернуты несколько тематических зон, в каждой из которых можно попробовать блюда. Всего там представлено 50 заведений общепита.

Ранее «КВ» сообщали, что столица Татарстана заняла лидирующее положение рейтинга российских городов, которые выбирают для гастрономических путешествий.

 

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