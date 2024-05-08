В столице Татарстана школьников обучают правилам дорожного движения в интерактивном формате

Ученики средних классов, 11-13 лет из 30 казанских школ в начале следующего учебного года будут участвовать в выездном квесте, связанном с безопасностью на дорогах.

В Казани в одном из казанских детских центров проходит обучение учеников младших классов безопасному поведению на дороге. Основы ПДД с начала текущего года освоили уже две тысячи учащихся.

Занятия проходят в игровой форме, на интерактивной площадке центра. Среди изучаемых тем: как безопасно переходить дорогу, где можно кататься на велосипеде, как понимать дорожные знаки и другие. Цель проекта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Фото: Пресс-служба проекта

В качестве организаторов этого проекта выступили Управление Госавтоинспекции МВД по РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Научный центр безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.

Рустем Гарипов – начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ:

«В этом году уже произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 детей погибли и 100 получили ранения. С помощью обучающих мероприятий мы стремимся повысить их грамотность и сформировать культуру правильного поведения на дороге».

Эндже Фахрутдинова – заместитель начальника управления образования ИКМО г. Казани:

«Даже если дети знают правила дорожного движения, не все, к сожалению, применяют их на практике. В школах и детских садах им непосредственно объясняют ПДД, а здесь они закрепляют их, примеряя на себя разные роли участников дорожного движения. Многие младшие классы школ Казани прошли курсы – очень хорошие отзывы»

Светлана Бикчантаева – заместитель директора – начальник управления пропаганды безопасности дорожного движения ГБУ «БДД»:

«Информационно-игровой курс» проводим четвертый год – он стал уже традиционным. За это время основам безопасного поведения на дороге обучили более 7 тысяч детей 6-9 лет.

В этом году в программу ввели еще один возрастной блок – это школьники средних классов, 11-13 лет. Данный возраст детей является наиболее аварийным, и они чаще всего попадают в ДТП. В начале учебного года для них будет организован выездной курс в форме увлекательного квеста, который охватит примерно около 30 школ Казани.

Видим эффективность этой работы, собираемся и дальше развивать это направление. В будущем году планируем провести курсы и в других городах и районах Татарстана».