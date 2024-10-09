В столице Татарстана зарегистрировали 815-ый электромобиль

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Город
9 октября 2024  12:11

В реестре парковочных разрешений Казани зарегистрированы 815 электромобилей, из которых 275 были внесены в реестр с начала этого года. Об этом пишет мэрия города.

Владельцы электрокаров могут бесплатно использовать муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети города, за исключением мест, предназначенных для инвалидов, как сообщает комитет по транспорту.

Согласно данным прошлого года, в реестр было внесено 288 экологически чистых транспортных средств, в 2022 году – 124, а в 2021 году – 77. Эта привилегия на бесплатную муниципальную парковку была введена в 2015 году. С того времени до 2020 года в реестре оказалось всего 51 электрический автомобиль.

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