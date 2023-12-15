В субботу опять начнутся сельскохозяйственные ярмарки в Казани

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ приглашает 16 декабря всех желающих на традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Напомним, что в прошлую субботу их отменили из-за резкого похолодания.
В этот раз заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров провел рабочее совещание в режиме ВКС с муниципальными районами по этому вопросу. На нем было принято решение о возобновлении ярмарок. Министр отдельно обратил внимание коллег на обеспечение на ярмарочных площадках нужных объемов продукции. Например, на томаты, яйца куриные, мясо говядины и курицы, борщевой набор и молоко. Также на совещании обсудили уборку снега на территории сельскохозяйственных ярмарок в связи с предстоящими снегопадами.
В этом году осталось провести только две ярмарки.
Сельхозярмарки будут проходит по уже ставшим привычными горожанам адресам:
Авиастроительный район
• ул. Дементьева, 7
ул.Беломорская, 69
ул.Ленинградская, 27
Вахитовский район
• ул. Татарстан, 53
ул.Чехова, 2
Кировский район
• ул. Краснококшайская, 150/2
ул.Революционная, 12
ул.Батыршина, 20
Ново-Савиновский район
• пр. Х.Ямашева, 71а
ул.Лаврентьева, 10
Приволжский район
• ул. Р.Зорге, 66
ул.Ю.Фучика, 72
Советский район
• ул. Аграрная, 2
ул.Липатова, 7