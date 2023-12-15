В субботу опять начнутся сельскохозяйственные ярмарки в Казани

Акцент на них будет сделан на яйцах и мясе.

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Республика
15 декабря 2023  15:05
Автор:
Дмитрий Смирнов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ приглашает 16 декабря всех желающих на традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Напомним, что в прошлую субботу их отменили из-за резкого похолодания. 

В этот раз заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров провел рабочее совещание в режиме ВКС с муниципальными районами по этому вопросу. На нем было принято решение о возобновлении ярмарок. Министр отдельно обратил внимание коллег на обеспечение на ярмарочных площадках нужных объемов продукции. Например, на томаты, яйца куриные, мясо говядины и курицы, борщевой набор и молоко. Также на совещании обсудили уборку снега на территории сельскохозяйственных ярмарок в связи с предстоящими снегопадами.

В этом году осталось провести только две ярмарки. 

Сельхозярмарки будут проходит по уже ставшим привычными горожанам адресам: 

Авиастроительный район
•    ул. Дементьева,  7
ул.Беломорская, 69
ул.Ленинградская, 27 

Вахитовский район
•    ул. Татарстан, 53
ул.Чехова, 2 

Кировский район
•    ул. Краснококшайская, 150/2
ул.Революционная, 12
ул.Батыршина, 20 

Ново-Савиновский район
•    пр. Х.Ямашева, 71а
ул.Лаврентьева, 10 

Приволжский район
•    ул. Р.Зорге, 66
ул.Ю.Фучика, 72 

Советский район
•    ул. Аграрная, 2
ул.Липатова, 7

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