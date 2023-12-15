В субботу опять начнутся сельскохозяйственные ярмарки в Казани

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ приглашает 16 декабря всех желающих на традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Напомним, что в прошлую субботу их отменили из-за резкого похолодания.

В этот раз заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров провел рабочее совещание в режиме ВКС с муниципальными районами по этому вопросу. На нем было принято решение о возобновлении ярмарок. Министр отдельно обратил внимание коллег на обеспечение на ярмарочных площадках нужных объемов продукции. Например, на томаты, яйца куриные, мясо говядины и курицы, борщевой набор и молоко. Также на совещании обсудили уборку снега на территории сельскохозяйственных ярмарок в связи с предстоящими снегопадами.

В этом году осталось провести только две ярмарки.

Сельхозярмарки будут проходит по уже ставшим привычными горожанам адресам:

Авиастроительный район

• ул. Дементьева, 7

ул.Беломорская, 69

ул.Ленинградская, 27

Вахитовский район

• ул. Татарстан, 53

ул.Чехова, 2

Кировский район

• ул. Краснококшайская, 150/2

ул.Революционная, 12

ул.Батыршина, 20

Ново-Савиновский район

• пр. Х.Ямашева, 71а

ул.Лаврентьева, 10

Приволжский район

• ул. Р.Зорге, 66

ул.Ю.Фучика, 72

Советский район

• ул. Аграрная, 2

ул.Липатова, 7