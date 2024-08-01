В субботу в Казани пройдет ностальгический кинопоказ под открытым небом

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Город
1 августа 2024  11:45
Автор:
Владислав Косолапкин

Жителей столицы РТ приглашают на традиционный просмотр кино под открытым небом в Сад рыбака. На этот раз посмотреть можно будет классический фильм советской эпохи «Полосатый рейс» с участием легендарного Евгения Леонова.

Показ начнется в половине девятого вечера 3 августа, вход на него свободный. Для тех, кто до сих пор не смотрел эту замечательную комедийную киноленту, дирекция парков и скверов Казани вкратце рассказала фабулу фильма.

По сюжету тигры и львы, которых перевозили на теплоходе, оказались на свободе, распугивая команду судна. О том, как ее члены выпутывались из этой ситуации, и узнают зрители «Полосатого рейса».

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