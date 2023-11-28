В субботу в Москве покажут достижения Татарстана

2 декабря на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве пройдет День Татарстана. В программу этого дня включена презентация туристического потенциала республики. В рамках этой презентации все посетители выставки смогут совершить виртуальную прогулку по историческому центру Казани, увидеть татарские обряды, посмотреть местное кино и попробовать блюда национальной кухни.

День Татарстана откроет Раис Татарстана Рустам Минниханов. В татарстанском павильоне пройдет торжественная церемония настоящего татарского бракосочетания 23-летних Самата и Сюмбель.

В доме российской кухни 10 ведущих шеф-поваров республики в течение дня будут вести мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Можно будет посмотреть и принять участие в приготовлении праздничного гуся, губадии, зур бэлиша, талкыш калеве.

Туристическая команда Республики Татарстан будет встречать гостей в павильоне D «Наша культура/ Почувствуй Россию/ Горы эмоций». Здесь весь день будут работать представители туроператоров республики и рассказывать посетителям о национальных интерактивных программах и экскурсиях, путешествии в сказочную резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы, речных круизах и прогулках по реке Волге. Свои возможности по приему туристов презентуют директора музеев-заповедников «Казанский Кремль», «Остров-град Свияжск», «Великий Болгар» и Елабуги. Здесь же состоится рассказ о здравницах республики с розыгрышем путевок. Для всех слушателей презентаций запланированы памятные сувениры от ремесленников Татарстана, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

Более того, татарский сувенир можно будет сделать своими руками – мастера Татарстана проведут мастер-классы по вышиванию национальной тюбетейки, изготовлению сувениров из кожи и другие.

Напомним, что выставка-форум «Россия», демонстрирующая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась 4 ноября. Ее работа продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит президент России Владимир Путин.