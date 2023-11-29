В субботу в павильоне Татарстана на ВДНХ пройдет настоящая свадьба

В рамках Международной выставки-форума «Россия», что проходит сейчас на ВДНХ в Москве, 2 декабря свои достижения продемонстрирует наша республика.

Среди прочего в программе Дня Республики Татарстан намечена торжественная церемония заключения брака с элементами традиционных свадебных обрядов татарского народа. Поженятся уроженцы Балтасинского района 23-летние Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. Молодые люди познакомились в старших классах Карадуванской гимназии. Жених в настоящее время учится в КНИТУ-КАИ по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», с 2019 года играет в Поволжской любительской хоккейной лиге. Сюмбель – магистрант кафедры «Промышленная безопасность» КНИТУ (КХТИ), параллельно работает на кафедре. В будущем она планирует поступить в аспирантуру и остаться преподавать в университете.

Будущие супруги выросли в многодетных семьях. В семье Зиятдиновых — пятеро детей, у Ибрагимовых — трое. При этом, еще в 2020 году УказомпПрезидента России Владимира Путина семья Зиятдиновых была удостоена медали ордена «Родительская слава». Семья невесты относится к заслуженной трудовой династии потомственных педагогов. Родители Сюмбель работают в Книнской школе имени Б. С. Рахимова.

Церемония будет сопровождаться выступлением артистов Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. Вниманию зрителей будет представлен образный рассказ о народных свадебных традициях: передаче национальных украшений от матери к дочери, смене девичьего платка на свадебный, как символа начала новой жизни невесты в статусе жены и многое другое. Гости свадьбы также увидят подготовку к свадебному обряду жениха, исполнение праздничного мужского танца, сообщает Управление ЗАГС Кабмина РТ.

Начальник управления Гульшат Нигматуллина обратила внимание на уникальность предстоящего события: «В акции «Россия соединяет сердца» принимают участие десятки субъектов Российской Федерации. Свадебные обряды организуются с элементами национально-культурных традиций, принятых у тех или иных народов, проживающих на территории нашей огромной страны. Продвижение, популяризация наших традиционных семейных ценностей – это одна из важных задач, которую наряду с органами ЗАГС решают учреждения культуры, образования, молодежной политики».

Нигматуллина сообщила также, что Татарстан занимает первое место среди субъектов ПФО по количеству заключенных семейных союзов. С начала года органами ЗАГС было зарегистрировано почти 22 тысячи браков. При этом по соотношению числа разводов на 1000 браков на протяжении многих лет региону удается сохранять лучший и самый низкий показатель в ПФО. Все это позволяет по праву считать Татарстан – территорией крепких и дружных семей, резюмировала она.

Напомним, следующий год в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.