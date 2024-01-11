В суд передано дело жительницы Челнов, которая пьяная избила своего 4-месячного ребенка

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Республика
11 января 2024  18:36
Автор:
Виктория Осинина

Жительница Набережных Челнов предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней дочери, сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, 15 сентября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 27-летняя обвиняемая пыталась успокоить 4-месячную дочь, а затем нанесла ребенку со значительной силой несколько ударов ладонью по голове. Когда в гости к горе-матери пришла подруга, она обратила внимание на рассеченную губу ребенка, а также общее недомогание девочки и вызвала «скорую помощь».

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа.

Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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