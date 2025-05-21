В Свияжске начали спасать уникальный памятник архитектуры – здание архива

еставраторы приступили к спасению здания архива Свияжской земской управы – архитектурного памятника XIX века, имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения. Комитет РТ по охране ОКН выдал разрешение на проведение срочных противоаварийных работ.

Историческое здание, представляющее собой образец провинциального классицизма, нуждается в немедленном укреплении конструкций. Специалисты используют инновационные методы: инъецирование известковыми растворами для восстановления кирпичной кладки, специальные составы для укрепления фундамента и современные системы защиты от влаги.

«Это не просто ремонт – мы сохраняем материальное свидетельство эпохи земского самоуправления в России», – подчеркивает председатель комитета Иван Гущин.

Проводимые работы станут первым этапом комплексной реставрации, которая в будущем позволит открыть памятник для посетителей. Временная кровля и усиление сводов остановят дальнейшее разрушение здания, являющегося важной частью архитектурного ансамбля острова-града Свияжск.