В Свияжске отгремела яркая Масленица с частушечным баттлом и народными гуляниями

2 марта в Свияжске прошли традиционные масленичные гуляния, которые собрали гостей со всего региона. Праздник, посвящённый Прощёному воскресенью, запомнился яркими эмоциями, вкусными угощениями и новыми интересными активностями.

Главным нововведением этого года стал шуточный частушечный баттл. Участники соревновались в умении петь, танцевать и рифмовать, представляя оригинальные частушки на тему Масленицы. Победитель получил главный приз — Яндекс Станцию Миди, а зрители — море смеха и хорошего настроения.

Программа праздника была насыщенной: гости участвовали в костюмированном шествии, водили хороводы, угощались блинами и оладушками, а также пробовали свои силы в богатырских забавах. На ярмарке можно было найти уникальные сувениры, а на мастер-классах — освоить ремесленные и кулинарные навыки. Особый интерес вызвали показательные мастер-классы в «Доме стекла».

Этнографический ансамбль «Красная горка» вовлёк всех гостей в традиционные игры, песни и забавы, которые коллектив собирал в экспедициях по деревням Татарстана. Праздник прошёл в формате народного гуляния без разделения на сцену и зрителей, что создало атмосферу единения и веселья.

Завершился праздник огненным шоу от группы «Орион» и традиционным сожжением чучела Масленицы.

Масленица в Свияжске вновь доказала, что традиции могут быть современными, яркими и объединяющими. Гости уехали с теплом в сердце и воспоминаниями, которые останутся с ними до следующей весны.