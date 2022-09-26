В Свияжске завершили первый этап по ремонту речного дебаркадера

На острове-граде Свияжск волонтеры «Том Сойер Фест» провели наружные ремонтные работы по реконструкции старого речного дебаркадера. В прошлом году его передали музею Свияжска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

При реконструкции была заменена кровля и обновлен фасад. В 2023 году запланированы внутренние работы, а после реконструкции здесь планируют открыть несколько музейных экспозиций о жизни на Волге, речном транспорте и обычаях волжан.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстан по нацпроекту «Экология» дополнительно получил 3 млн рублей на лесовосстановление. Отметим, что Всего в 2022 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» из федерального бюджета выделено 111,5 млн рублей.