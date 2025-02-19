В связи с аварией на ТЭЦ-1 два района Казани частично остались без света

В Казани произошло аварийное отключение напряжения на ТЭЦ-1, что привело к временному отключению электроэнергии в части города. Инцидент затронул Вахитовский район, где перестали работать светофоры, а также приостановилось движение трамваев на нескольких маршрутах.

Авария на ТЭЦ-1 стала причиной отключения электроэнергии в ряде районов Казани. Горожане сообщали о неработающих светофорах, что создало неудобства для водителей и пешеходов.

МУП «Метроэлектротранс» временно приостановило движение трамваев на маршрутах №1, 2, 3, 5 и 5а на участке от улицы Татарстан – Тукая до улицы Модельной. Однако уже к 13:36 движение трамваев было полностью восстановлено.

Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на «Сетевую компанию», что под отключение попали дома на улицах Назарбаева, Шаляпина, Роторная, Газовая, Хади Такташа, Спартаковская, Качалова и Вишневского. Аварийные бригады работают над устранением неполадок.