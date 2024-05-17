В Татарстан после ночных заморозков идёт потепление

После недавних ночных заморозков в Татарстане, когда температура опускалась до −2 градусов на юге и востоке, регион ожидает потепление. По данным Гидрометцентра, сегодня днем воздух прогреется до +20 градусов.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями, которые местами будут умеренными. Ветер юго-западного направления достигнет скорости 6-11 метров в секунду, а днем порывы могут усилиться до 14 метров в секунду.

Температура воздуха будет варьироваться по регионам: в большинстве районов ожидается от +12 до +17 градусов, в то время как на востоке республики столбики термометров могут достигать +20 градусов.