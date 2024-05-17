В Татарстан после ночных заморозков идёт потепление

news_top_970_100
Республика
17 мая 2024  09:18
Автор:
Эндже Гарафиева

После недавних ночных заморозков в Татарстане, когда температура опускалась до −2 градусов на юге и востоке, регион ожидает потепление. По данным Гидрометцентра, сегодня днем воздух прогреется до +20 градусов.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями, которые местами будут умеренными. Ветер юго-западного направления достигнет скорости 6-11 метров в секунду, а днем порывы могут усилиться до 14 метров в секунду.

Температура воздуха будет варьироваться по регионам: в большинстве районов ожидается от +12 до +17 градусов, в то время как на востоке республики столбики термометров могут достигать +20 градусов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В РТ пройдет благотворительный турнир по гольфу
На этой неделе в Казани прошла премьера спектакля-променада Казанского ТЮЗа
В Международном форуме торгово-промышленных палат приняли участие 13 стран
Должников ждет автоматический арест счетов
Речные рейсы до Верхнего Услона стали регулярными
Казанский государственный медицинский университет отпраздновал свое 210-летие
В Татарстан после ночных заморозков идёт потепление
Дебошир устроил скандал в казанском магазине из-за отсутствия салфеток