В Татарстан придет аномальная жара

В конце недели республику ожидает резкое потепление. Уже в пятницу, 18 апреля, температура поднимется до +22°C, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер усилится до 14 м/с.

В субботу, 19 апреля, ночью столбики термометров покажут +4…+9°C, днем воздух прогреется до +21…+26°C. Осадков не ожидается, ветер будет достигать 10–14 м/с.

В пасхальное воскресенье, 20 апреля, погода останется теплой, но переменчивой: +8…+13°C ночью и до +27°C днем. Местами возможны небольшие дожди, а порывы ветра усилятся до 15–17 м/с.