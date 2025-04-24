В Татарстан с воскресенья придет резкое похолодание

С 27 апреля в регионе ожидается аномальное понижение температуры — на 5–6 градусов ниже климатической нормы. По данным Гидрометцентра РТ, виной тому активный циклон, который принесет дожди, мокрый снег и сильный северный ветер до 17 м/с.

В воскресенье ночью столбики термометров покажут +1…+6°C, днём — не выше +9°C, на востоке республики до +12°C. В понедельник похолодает до -2°C ночью и +9°C днём. Из-за осадков и перепадов температур возможна гололедица, особенно утром.

Ненастная погода сохранится до середины следующей недели. Во вторник и среду прогнозируются ночные заморозки и слабые осадки, днём — до +13°C. Существенного потепления в ближайшие дни не ожидается.