В Татарстан вернулись птицы вальдшнепы

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Республика
9 апреля 2024  15:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Очевидцы заметили прилетевших птиц –  вальдшнепов – в Ютазинском районе.

Это птица семейства бекасовых. Ее особенность – длинный клюв и сильно сдвинутые назад глаза, объяснили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Каждый вид животных и птиц играет определенную роль в балансе природы. Вальдшнепы не являются исключением. Они помогают контролировать население насекомых, влияют на рост растительности и являются частью пищевой цепи. Поэтому их возвращение в регион не только приносит радость наблюдателям, но и способствует поддержанию экологического равновесия.

В среднем, они живут около 4 лет, но некоторые долгожители и до 10 лет.

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