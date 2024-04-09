В Татарстан вернулись птицы вальдшнепы

Очевидцы заметили прилетевших птиц – вальдшнепов – в Ютазинском районе.

Это птица семейства бекасовых. Ее особенность – длинный клюв и сильно сдвинутые назад глаза, объяснили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Каждый вид животных и птиц играет определенную роль в балансе природы. Вальдшнепы не являются исключением. Они помогают контролировать население насекомых, влияют на рост растительности и являются частью пищевой цепи. Поэтому их возвращение в регион не только приносит радость наблюдателям, но и способствует поддержанию экологического равновесия.

В среднем, они живут около 4 лет, но некоторые долгожители и до 10 лет.