 В Татарстане 100% школ обеспечены высокоскоростным интернетом
news_header_top_970_100

В Татарстане 100% школ обеспечены высокоскоростным интернетом

В 2022 году 46 школ и 6 профессиональных заведений образования Татарстана получат современно компьютерное оборудование.

Республика
26 января 2022  11:21

Все татарстанские школы имеют доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям свзяи. Об этом сообщил на коллегии Минцифры республики министр образования Ильсур Хадиуллин. 

«В рамках этой же программы мы внедряем федеральный стандарт «Цифровая школа» для обеспечения безопасного доступа к сети интернет и различным информационным системам», – отметил глава Минобраза. 

Источниками финасирования стали федеральный проект в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и инвестиционные средства республики. 

В 2022 году 46 школ и 6 профессиональных заведений образования Татарстана получат современно компьютерное оборудование, также отметил Ильсур Хадиуллин. 

 

Новости
Глава Минцифры РТ предложил создать в Казани пилотную зону с криптовалютой
Минздрав России создал памятку для пациентов с бессимптомным COVID-19
В Казани участок по улице Фучика закрыли для транспорта
В Татарстане мужчина, не желавший съезжать со съемной квартиры, зарубил топором арендодателя
В Татарстане 100% школ обеспечены высокоскоростным интернетом
Татарстанцы могут принять участие в конкурсе афиш фестиваля «Театральное Приволжье»
Стамбульский аэропорт возобновил работу, но рейс из Казани снова перенесен
В Пекин на зимнюю Олимпиаду поедут 8 спортсменов из Татарстана