В Татарстане 100% школ обеспечены высокоскоростным интернетом

Все татарстанские школы имеют доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям свзяи. Об этом сообщил на коллегии Минцифры республики министр образования Ильсур Хадиуллин.

«В рамках этой же программы мы внедряем федеральный стандарт «Цифровая школа» для обеспечения безопасного доступа к сети интернет и различным информационным системам», – отметил глава Минобраза.

Источниками финасирования стали федеральный проект в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и инвестиционные средства республики.

В 2022 году 46 школ и 6 профессиональных заведений образования Татарстана получат современно компьютерное оборудование, также отметил Ильсур Хадиуллин.