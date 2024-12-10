В Татарстане 11 декабря ожидается метель с ухудшением видимости

11 декабря в нашем регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: метель с ухудшением видимости до менее 1000 метров, а также сильный ветер, скорость которого может достигать 17 метров в секунду. Такие погодные явления создают серьезные риски для участников дорожного движения и требуют особого внимания.

Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от опасных маневров, особенно тех, что могут привести к выезду на встречную полосу. Подобные действия в условиях ухудшенной видимости могут привести к серьезным авариям. Важно, чтобы скорость движения соответствовала актуальным дорожным и погодным условиям.

Пешеходы также не должны забывать о своей безопасности. Убедитесь, что вы носите световозвращающие элементы и делаете себя максимально заметными для водителей, особенно в условиях низкой видимости.

Госавтоинспекция Татарстана вновь напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.