В Татарстане 11 декабря ожидается метель с ухудшением видимости

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Республика
10 декабря 2024  16:00

11 декабря в нашем регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: метель с ухудшением видимости до менее 1000 метров, а также сильный ветер, скорость которого может достигать 17 метров в секунду. Такие погодные явления создают серьезные риски для участников дорожного движения и требуют особого внимания.

Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от опасных маневров, особенно тех, что могут привести к выезду на встречную полосу. Подобные действия в условиях ухудшенной видимости могут привести к серьезным авариям. Важно, чтобы скорость движения соответствовала актуальным дорожным и погодным условиям. 

Пешеходы также не должны забывать о своей безопасности. Убедитесь, что вы носите световозвращающие элементы и делаете себя максимально заметными для водителей, особенно в условиях низкой видимости.

Госавтоинспекция Татарстана вновь напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. 

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