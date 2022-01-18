В Татарстане 111 человек заболело коронавирусом за последние сутки

В Татарстане за последние сутки коронавирусом заболело 111 человек, сообщает республиканский Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего 15 случаев оказались завозными, остальные – контактные.

Госпитализация понадобилась 19 человекам, 92 человека отправлены на домашнее лечение.

В Казани выявлено 63 случая; в Набережных Челнах – 20; в Зеленодольском районе – 5 человек; в Лаишевском – 4; в Елабужском – 3; в Лениногорском и Тукаевском – по 2; в Аксубаевском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Заинском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском – по 1 случаю.

На сегодняшний день зафиксировано 44 522 случая COVID-19.

Умерло за все время 1531 человек.

Выздоровело за весь период 37 786 человек, в том числе 128 за минувшие сутки.