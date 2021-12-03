 В Татарстане 13 предпринимателей попросили защиту от уголовного преследования
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В Татарстане 13 предпринимателей попросили защиту от уголовного преследования

Жалобы связаны с незаконным, по мнению бизнесменов, преследованием, либо изъятием имущества.

Город
3 декабря 2021  09:26
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане за 2021 год 13 предпринимателей обратились в Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес – против коррупции» из-за преследования по уголовным статьям. Об этом сообщил уполномоченный при президенте республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

По его словам, в этом году из-за уголовного преследования поступило на 4 обращения меньше в сравнении с прошлым годом. В большинстве случаев жалобы связаны с незаконным, по мнению предпринимателей, привлечением к уголовной ответственности или изъятию имущества.

Всего за 2021 год поступило более трех тыс. обращений о предпринимателей. В 70% случаев интересы предпринимателей удается защитить.

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